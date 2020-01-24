Для жителей Грушевки обещают построить новую школу и три детских сада

Для столичного микрорайона Грушевка, который сейчас активно застраивается многоэтажными домами, запланировано несколько объектов социальной инфраструктуры.

Грушевский сквер. Фото Павла Русака / minsknews.by

В 2024 году планируется построить школу на 1020 мест на улице Разинской. На территории будущей школы сейчас расположено два десятка частных домов, которые подлежат сносу.

После введения новой школы в строй действующие сейчас школы № 3 в 3-м Железнодорожном переулке и № 105 на улице Хмелевского будут реконструированы.

На территории школы № 105 параллельно с реконструкцией будет возводиться новый детский сад на 300 мест.

Еще два детсада на 230 мест каждый будут построены на 5-й улице Щорса и на улице Папанина в районе снесенного кинотеатра «Авангард».

На месте двух бараков на улице Парашютной запланирован магазин, сообщает агентство «Минск-Новости».