Минский экорынок сдадут с годичной задержкой
Четырехэтажное здание для нового рынка рядом с деревней Валерьяново заработает в конце 2020 года.
Об этом сообщили в программе «Минщина» на телеканале
Торговая площадка превысит 4000 квадратных метров. Приобрести здесь можно будет экологически чистую и качественную продукцию. Ее представят сельхозпроизводители, включая фермерские хозяйства. Контролировать качество товаров будут в современной лаборатории.
Ранее экорынок планировали сдать к концу 2019 года.