Минский экорынок сдадут с годичной задержкой

Четырехэтажное здание для нового рынка рядом с деревней Валерьяново заработает в конце 2020 года.

Источник: СТВ

Об этом сообщили в программе «Минщина» на телеканале СТВ .

Торговая площадка превысит 4000 квадратных метров. Приобрести здесь можно будет экологически чистую и качественную продукцию. Ее представят сельхозпроизводители, включая фермерские хозяйства. Контролировать качество товаров будут в современной лаборатории.

Ранее экорынок планировали сдать к концу 2019 года.