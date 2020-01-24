Лукашенко заверил, что альтернативные поставки нефти в Беларусь — это не блеф

Варианты альтернативных закупкам в России поставок нефти в Беларусь не блеф или повышение ставок перед переговорами, заявил Александр Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Завода газетной бумаги в Шклове.

Фото: рresident.gov.by

«Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», — цитирует белорусского руководителя его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. «Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — сказал Лукашенко.

Третье направление, по его словам, также уже опробовано. Речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — заявил глава государства.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — подчеркнул он.

Лукашенко считает, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще «бешеными темпами» это реализовывать. «Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — заявил официальный лидер.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, ОАЭ. «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — сказал Лукашенко.

1 января Россия прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене. Минск ищет альтернативные источники нефти.