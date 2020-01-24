Подозрения на новый вирус у вернувшейся из Китая белоруски не подтвердились

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У минчанки, которая недавно вернулась из Китая и попала в Минскую городскую инфекционную больницу, подтвердили грипп группы В.

Об этом рассказал на брифинге доктор медицинских наук Игорь Карпов, заведующей кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Подозрения на пневмонию, вызванную коронавирусом, не подтвердились, передает TUT.by.


Пациентка Минской инфекционной больницы обследуется на наличие коронавируса нового типа

По словам Игоря Карпова, пациентка была доставлена в стационар в день заболевания. Она почувствовала боли в мышцах, кашель, повышение температуры.

Лабораторные исследования показали, что девушка заболела гриппом группы В. Вечером 23 января врачи получили окончательное подтверждение диагноза. Сейчас у пациентки стабильное состояние.

Напомним, 20-летняя Анна Ильницкая вернулась в Минск из Китая 20 января, ее забрали в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: коронавирус Беларусь-Китай коронавирус 2019-nCoV Персона: Игорь Карпов Анна Ильницкая Город: Минск

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