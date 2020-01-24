Новое граффити против интеграции с Россией появилось в Минске

«Сильная нефтяная зависимость» – так гласит надпись на граффити, которое появилось в Минске.

Изображение отсылает к образу российской «нефтяной иглы», на которую подсела Беларусь. Череп и кости явно подчеркивают опасность для страны этой энергетической зависимости.

Граффити появилось на стене одного из общежитий Белорусского национального технического университета по адресу: проспект Независимости, 148.

Это не первое «интеграционное» граффити в Минске. В конце декабря 2019 года возле минской ТЭЦ-2 появилось изображение целующихся президентов Беларуси и России с подписью: «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви».