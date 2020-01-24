Блогера Дмитрия Козлова, который вышел на свободу после 25 суток ареста, снова вызвали в милицию
Согласно постановлению суда Московского района Минска от 26 декабря, блогер «Серый кот» получил еще 15 суток ареста. О таком результате он узнал 23 января.
По информации правозащитного сайта
Напомним, что Дмитрий Козлов был задержан вечером 25 января. На следующий день в суде Оршанского района его осудили за призывы к участию в акции 7 декабря и отправили отбывать 15-суточный арест. Во время пребывания под стражей его осудили еще пять раз, и на каждом суде он получал новые 15 суток.
Вечером 21 января блогер неожиданно вышел на свободу. Козлов пояснил, что его временно отпустили, сообщив, что в изоляторе якобы будет проводиться дезинфекция.
Всего блогер получил 105 суток ареста.