Блогера Дмитрия Козлова, который вышел на свободу после 25 суток ареста, снова вызвали в милицию

Согласно постановлению суда Московского района Минска от 26 декабря, блогер «Серый кот» получил еще 15 суток ареста. О таком результате он узнал 23 января.

По информации правозащитного сайта spring96.org , Козлов думал, что из милиции его скорее всего отправят в изолятор дальше отбывать сутки арестов, которых у него осталось 80. «Серый кот» пришел в милицию со всеми необходимыми для «суток» вещами. Но в итоге ему дали повестку на 27 января в Ленинский суд Минска, где будет рассматриваться его последнее административное дело — за участие в акции 8 декабря. Таким образом блогер остается на свободе.

Напомним, что Дмитрий Козлов был задержан вечером 25 января. На следующий день в суде Оршанского района его осудили за призывы к участию в акции 7 декабря и отправили отбывать 15-суточный арест. Во время пребывания под стражей его осудили еще пять раз, и на каждом суде он получал новые 15 суток.

Вечером 21 января блогер неожиданно вышел на свободу. Козлов пояснил, что его временно отпустили, сообщив, что в изоляторе якобы будет проводиться дезинфекция.

Всего блогер получил 105 суток ареста.