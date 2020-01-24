Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Второе место занял шведская биатлонистка Ханна Эберг (+59,2), третье — француженка Анаис Бескон (+1:15,7).

Херрман и Бескон ни разу не ошиблись на огневых рубежах, Эберг допустила один промах.

Лучшей из белорусской команды стала Елена Кручинкина, занявшая 36-е место (4 промаха; +5:41,9). Анна Сола показала 56-й результат (4; +7:05,7), Ирина Кручинкина — 64-й (3; +7:36,6).

Ирина Кривко дистанцию не завершила, хотя прошла все четыре огневых рубежа, в сумме допустив шесть промахов.

25 января в Поклюке пройдут смешанные эстафеты.