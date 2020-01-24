Движение «Разам» не будет участвовать в выдвижении единого кандидата в президенты

При этом сопредседатель организации Алена Толстая одобрительно высказалась о намерении выдвинуть единого кандидата.

Источник: «Беларусь 3»

«Наша организация в этих выборах не будет участвовать. В прошедшие выборы в парламент мы включились только для того, чтобы провести кампанию по денонсации договора о Союзном государстве. Мы обращались ко всем партиям и движениям с предложением вместо избирательной кампании провести кампанию по денонсации и с той поры придерживаемся политики, что для нас главное — угроза независимости Беларуси, а не участие в выборах», — сказала БелаПАН Толстая.

При этом она одобрительно высказалась о намерении выдвинуть единого кандидата: «Хорошо, что оппозиция нашла силы сделать это».

Координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил БелаПАН, что ее участники пока не рассматривали возможность присоединения к выдвижению единого кандидата. «Мы говорили и подтверждаем, что будем участвовать в президентской кампании, использовать ее в этот решающий год для Беларуси. Мы считаем, что в этом году сменить власть реально. Ключевым моментом и необходимым условием для смены власти являются уличные протесты. Как это будет происходить, в чем выражаться, станет известно в нужное время», — сказал Афнагель.

Он считает, что единый кандидат не является необходимым условием для смены власти.

«Надо смотреть и думать, в Беларуси много лидеров, готовых сменить Лукашенко. И необязательно должен быть единый кандидат, потому что несколько кандидатов дают охват разных категорий населения, больше эфирного времени и т.д. Могут быть разные сценарии», — заявил активист.