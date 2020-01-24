Нацбанк обеспокоен закредитованностью предприятий и их низкой эффективностью

Серьезную озабоченность у Национального банка вызывает сохраняющийся значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов.

По словам зампредседателя Национального банка Сергея Калечица, доклад которого 24 января опубликовал Нацбанк, сложившаяся ситуация «существенно ограничивает возможности более высоких темпов рыночного кредитования».

«Если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы», — подчеркнул Калечиц.

Он отметил, что экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов.

«Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен. Постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат», — отметил представитель Нацбанка.

По его мнению, глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений.

«В 2020 году приоритетом политики в сфере кредитования останется удовлетворение платежеспособного спроса на заемные средства с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности в стране», — сообщил Калечиц.

В свою очередь другой зампредседателя Нацбанка Дмитрий Калечиц отметил, что наиболее значимым риском для финансовой стабильности остается кредитный риск. «В целом сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и хронический недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного управления отдельными предприятиями», — сказал Калечиц.

Он сообщил, что объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, оценивается Национальным банком на уровне 15,6% ВВП.

«Скрытый потенциал кредитного риска обусловлен также перераспределением кредитных ресурсов через кредитоспособные предприятия финансово неустойчивым организациям. Так, неэффективные сельскохозяйственные организации получают займы и авансы от предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, которые за счет этого несут повышенную кредитную нагрузку», — констатировал зампредседателя Нацбанка.