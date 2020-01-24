В Минздраве опровергли возможность передачи коронавируса через посылки
Об этом сообщила на пресс-конференции 24 января заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева.
«Коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть через дыхание, при чихании, — отметила агентству
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день в мире число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 800, 25 человек скончались.