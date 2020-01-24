В Минздраве опровергли возможность передачи коронавируса через посылки

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Об этом сообщила на пресс-конференции 24 января заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева.


Подозрения на новый вирус у вернувшейся из Китая белоруски не подтвердились

«Коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть через дыхание, при чихании, — отметила агентству «Минск-Новости» Шмелева. — Вирус в посылках — это исключено!»

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день в мире число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 800, 25 человек скончались.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV коронавирус посылки Персона: Наталья Шмелева

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