В Минздраве опровергли возможность передачи коронавируса через посылки

Об этом сообщила на пресс-конференции 24 января заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева.

«Коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть через дыхание, при чихании, — отметила агентству «Минск-Новости» Шмелева. — Вирус в посылках — это исключено!»

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день в мире число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 800, 25 человек скончались.