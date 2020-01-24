В Лошице откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи за 4,5 млн рублей

Открытие подстанции №11 Городской станции скорой медицинской помощи состоится 27 января.

Новый объект находится по адресу ул. Сырокомли. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Медики 11-й подстанции будут оказывать медицинскую помощь жителям Лошицы, Чижовки, а также горожанам, проживающим в районе вдоль улиц Маяковского с прилегающими кварталами. В зоне обслуживания более 150 тысяч человек, — отметил заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Олег Воробей. — Строительство новой подстанции обошлось городскому бюджету в 4,5 млн. рублей».

В настоящее время в Минске 10 подстанций скорой медицинской помощи, которые находятся во всех районах города. Подстанция № 9 расположена в центре столицы (ул. Захарова), остальные — ближе к окраинам.