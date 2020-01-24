В Лошице откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи за 4,5 млн рублей

/ Общество
Просмотров: 82

Открытие подстанции №11 Городской станции скорой медицинской помощи состоится 27 января.

Новый объект находится по адресу ул. Сырокомли. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Медики 11-й подстанции будут оказывать медицинскую помощь жителям Лошицы, Чижовки, а также горожанам, проживающим в районе вдоль улиц Маяковского с прилегающими кварталами. В зоне обслуживания более 150 тысяч человек, — отметил заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Олег Воробей. — Строительство новой подстанции обошлось городскому бюджету в 4,5 млн. рублей».

В настоящее время в Минске 10 подстанций скорой медицинской помощи, которые находятся во всех районах города. Подстанция № 9 расположена в центре столицы (ул. Захарова), остальные — ближе к окраинам.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: скорая помощь Лошица Персона: Олег Воробей Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Александр Ванкович. PROжизнь. Защитите медиков от пациентов

Александр Ванкович. PROжизнь. Защитите медиков от пациентов

Танки важнее? Почему колонна техники не пропустила скорую помощь

Танки важнее? Почему колонна техники не пропустила скорую помощь

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

«Каждые выходные ездила из Зельвы в Минск, чтобы поработать на скорой»

«Каждые выходные ездила из Зельвы в Минск, чтобы поработать на скорой»