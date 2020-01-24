Помпео встретится в Минске с Лукашенко и Макеем 1 февраля

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Госдепартамент США подтвердил визит госсекретаря Майкла Помпео в Беларусь и ряд других стран постсоветского пространства с 30 января по 4 февраля.

Как сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, 30 января Помпео посетит Киев, 1 февраля — Минск и Нур-Султан. 2-3 февраля он будет находиться в Ташкенте.

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения», — говорится в сообщении.
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Тэги: Беларусь-США Госдепартамент США Персона: Майкл Помпео Город: Минск

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