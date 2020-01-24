В Минске и Новополоцке прошли суды над противниками интеграции с Россией

Очередные суды над участниками акций против интеграции с Россией прошли 24 января.

По информации правозащитного сайта spring96.org , в суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль оштрафовала Виктора Ковалькова (отец Викентий, священник непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви. — БелаПАН) на 40 базовых величин (1080 рублей) по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированных акциях 20 и 21 декабря в столице. Та же судья оштрафовала экс-кандидата в депутаты ПП НС Алану Гебремариам на 30 базовых величин (810 рублей).

В городском суде Новополоцка судья Зинаида Балаболова по ч. 1 ст. 23.34 КоАП оштрафовала на 10 базовых величин (270 рублей) трех активистов: Евгения Парчинского, Юрия Косача и Игоря Валяева. Судья Виталий Лапко оштрафовал на 30 базовых величин Андрея Зуева. Все привлекались к ответственности за пикет в поддержку независимости, прошедший в Полоцке 4 января.

Суд Партизанского района Минска в очередной раз перенес рассмотрение протокола, составленного на основателя движения «Разам» Вячеслава Сивчика. Заседание назначено на 31 января.

Общая сумма штрафов, наложенных на участников протестов против углубленной интеграции с Россией, превысила 118 тыс. рублей.

Административные процессы продолжатся 27-30 января.