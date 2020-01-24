Премьер Британии подписал соглашение о выходе страны из ЕС

Борис Джонсон заявил, что это «фантастический момент», который «положил конец затянувшимся спорам и разногласиям». Британия прекратит быть членом ЕС 31 января, сказано в договоренностях.

Фото: twitter.com/BorisJohnson

«Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал британский премьер в Twitter, передает telegraph.co.uk .

Накануне комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit. В Евросоюзе говорят, что выход Британии из ЕС — это «антитеза ценностям и целям» союза, который стремится к «единству и процветанию».