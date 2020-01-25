Депутаты не будут работать с законопроектом о гарантиях президенту и членам его семьи, считает Канопацкая

Экс-депутат парламента Анна Канопацкая исключает продвижение через Палату представителей ее законопроекта «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Фото пресс-службы президента

«В связи с неразрешенным вопросом легитимности нынешнего состава Палаты представителей пока исключается вариант продолжения работы над законопроектом действующими депутатами», — заявила Канопацкая БелаПАН.

По ее мнению, для продвижения законопроекта остается два варианта. «Либо через реализацию права законодательной инициативы граждан, либо после победы на президентских выборах законодательной инициативой нового главы государства. Аналогичный закон в РФ, например, был принят через год после отставки первого президента», — сказала экс-депутат.

Согласно 99 статье Конституции, среди прочих субъектов правом законодательной инициативы обладают граждане в количестве не менее 50 тыс. В ответ на вопрос БелаПАН, планирует ли она сформировать инициативную группу для продвижения законопроекта, Канопацкая сообщила, что не исключает такую возможность: «Есть такие мысли, тем более сами люди об этом просят».

Анна Канопацкая

Законопроект о гарантиях президенту Канопацкая вносила на рассмотрение парламента в ноябре, будучи депутатом Палаты представителей. Документ предусматривает, что бывший глава государства «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному осмотру, если указанные действия осуществляются по делам, связанным с исполнением им полномочий президента Республики Беларусь».

Лишение неприкосновенности экс-президента возможно лишь в случае совершения им тяжкого преступления. Кроме того, Канопацкая предлагала назначить экс-президенту пенсию в размере 75% от зарплаты президента, предоставить ему государственную охрану, одну из госрезиденций в пожизненное пользование и медобслуживание, включая членов семьи.

После того как Палата представителей не стала рассматривать проект закона, Канопацкая направила его на рассмотрение МВД, Минфин и Верховный суд.

Суть ответов МВД и Минфина сводится к тому, что гарантии для экс-президента прописаны в действующем законе о президенте и других нормативно-правовых актах, поэтому в принятии еще одного закона нет необходимости. В ответе Верховного суда говорится, что предложенный законопроект не требует согласования с этим ведомством.