Экс-советник Путина: смена Кабмина РФ может привести к новым имперским сценариям по отношению к Беларуси

Отставка правительства России и планируемые изменения в Конституцию РФ несут опасность для стран-соседей. Такое мнение высказал советник российского президента Владимира Путина по экономике (2000-2005) Андрей Илларионов в видеоинтервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

«Украина и другие страны, которые оказались соседями «тотального государства», теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем они были даже раньше. Понятно, что ни господин Медведев (ушедший в отставку премьер-министр. — БелаПАН.), ни другие сислибы (системные либералы. — БелаПАН.) никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нету даже кого бы то ни было, кто по своей природе отличен от них в руководстве государства», — заявил Илларионов.

«Поэтому, — продолжил он, — можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев прежде всего, конечно, по отношению к Украине и к Беларуси, но и по отношению к другим государствам».

Одним из создателей «тотального государства» Илларионов назвал нынешнего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который на своем прежнем посту главы Федеральной налоговой службы организовал систему тотальной слежки за транзакциями как в безналичном, так и в наличном обороте.

21 декабря 2018 года бывший советник Путина написал в «Живом журнале», что Кремль начал поглощение Беларуси.