Лукашенко пригрозил России: будете за все платить

Тема диверсификации поставок нефти стала одной из главных в ходе общения Александра Лукашенко с работниками завода газетной бумаги в Шклове 24 января.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — сказал Лукашенко.

Пассаж про зависимость от одного человека отсутствовал в цитате, которую привела пресс-служба президента, однако прозвучал в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

«Поэтому мы договариваемся со всеми. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. «Сколько надо, столько нефти поставим». Конечно, это мировая цена. Но качество там нефти лучше. Поэтому никакого блефа, никакого давления — все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили, мы будем платить, но и мы сегодня, ведя переговоры по всем направлениям, мое указание правительству: все, что стОит, за это надо платить», — подчеркнул официальный лидер.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.

23 января в порт Клайпеды (Литва) прибыл танкер с 80 тыс. тонн норвежской нефти для «Нафтана». Возможны также поставки нефти через Черное море на Мозырский НПЗ.