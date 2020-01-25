Сильное землетрясение произошло в Турции: много погибших и раненых

На востоке Турции накануне вечером произошло сильное землетрясение.

Фото с сайта ntv.com.tr

Как отмечают местные спасатели, подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг (население составляет 400 тыс. человек).

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке, Сирии, пишет euronews.com .

Официально подтверждена гибель 19 человек. Из более 300 пострадавших около 50 обратились за помощью к медикам (некоторые находятся в тяжелом состоянии).

Власти с сожалением отмечают, что количество жертв может вырасти, так как экстренные службы пока не могут достать всех людей из-под завалов.