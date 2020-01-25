На пожаре в Чаусском районе погиб 87-летний мужчина

/ Происшествия
Просмотров: 60

Трагедия произошла вечером в пятницу, 24 января, в частном доме в деревне Сталка.

По информации регионального управления МЧС, хозяин жилища проживал один.

Специалисты выясняют причину, приведшую к роковому возгоранию.

Также, сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки огонь забрал жизнь жительницы деревни Латыгонь (Глубокский район). ЧП случилось глубокой ночью на субботу.

По данным ведомства, всего с начала года на территории Беларуси произошло 19 пожаров (сначала года — 351). Огонь за не полный месяц унес жизни 60 человек.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Чаусы

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»