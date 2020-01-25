На пожаре в Чаусском районе погиб 87-летний мужчина
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Трагедия произошла вечером в пятницу, 24 января, в частном доме в деревне Сталка.
По информации регионального управления МЧС, хозяин жилища проживал один.
Специалисты выясняют причину, приведшую к роковому возгоранию.
Также, сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки огонь забрал жизнь жительницы деревни Латыгонь (Глубокский район). ЧП случилось глубокой ночью на субботу.
По данным ведомства, всего с начала года на территории Беларуси произошло 19 пожаров (сначала года — 351). Огонь за не полный месяц унес жизни 60 человек.