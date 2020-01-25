Лукашенко Зеленскому: ваше преданное служение родине будет способствовать процветанию Украины

Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Зеленский и Лукашенко на форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Фото: пресс-служба президента Украины.

Лукашенко, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами второго Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родины будет и впредь способствовать процветанию Украины», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

25 января Владимиру Зеленскому, который стал самым молодым президентом в истории Украины, исполняется 42 года.

II Форум регионов Беларуси и Украины прошел 3—4 октября 2019 года в украинском Житомире. На нем страны представляли Лукашенко и Зеленский. По итогам встречи стороны договорились провести третий форум в 2020 году в Гродно.