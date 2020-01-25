Видеофакт. Российский тренер швырял детей на лед и бил клюшкой по голове

В филиале академии ХК «Авангард» в Балашихе, открытом в августе 2019 года, детский тренер Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных.









В Интернете появилось видео, на котором Николаев на тренировке в Балашихе бьет девятилетних игроков клюшкой по голове. Кроме того тренер любил швырять детей на лед, что также зафиксировано на видео.