Видеофакт. Российский тренер швырял детей на лед и бил клюшкой по голове
В филиале академии ХК «Авангард» в Балашихе, открытом в августе 2019 года, детский тренер Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных.
В Интернете появилось видео, на котором Николаев на тренировке в Балашихе бьет девятилетних игроков клюшкой по голове. Кроме того тренер любил швырять детей на лед, что также зафиксировано на видео.
«Поступило обращение родителей команды 2010 года рождения, клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок, — сообщила порталу