«Серый кардинал» Кремля ушел в отставку и «займется медитацией»

Ушел в отставку «серый кардинал» Кремля, бывший замглавы администрации, помощник президента Владислав Сурков. Как передает bloknot.ru , об этом 25 января сообщили СМИ со ссылкой на руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Фото: narodna-pravda.ua

Чеснаков заявил, что «в течение ближайшего месяца Сурков будет заниматься медитацией», а затем сообщит о причинах отставки и будущих планах.

Уход Суркова связывают с изменением курса в отношениях с Украиной. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что теперь темой Украины в администрации Путина будет ведать бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

В администрации президента Владислав Сурков занимал различные должности с 1999 года. До 2008 года он был заместителем руководителя администрации президента. Затем пошел на повышение и занял пост первого заместителя руководителя администрации президента.

В 2011-2013 годах работал в правительстве, являясь заместителем премьер-министра. В 2013 году Сурков стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Позднее он также стал заниматься вопросами, связанными с Донецкой и Луганской народной республикой.

Суркова называли «кукловодом» политической жизни России. Ему приписывали ответственность за формирование Госдумы, подтасовки на выборах, за жесткое ограничение свободы слова в стране. Также Сурков считается одним из создателей партии «Единая Россия».

Напомним, в 2018 году, когда покинул свой пост глава диппредставительства РФ в Минске Александр Суриков, муссировались слухи, что именно Владислав Сурков может стать следующим послом России в Беларуси. Однако посольство тогда возглавил Михаил Бабич.