Мобильные операторы смогут выдавать краткосрочные займы населению

В Беларуси мобильных операторов планируется наделить правом предоставления небольших краткосрочных займов населению.

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Как сообщает БелаПАН , о таких планах рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, выступая на расширенном заседании правления.

В докладе, опубликованном на сайте регулятора, Калечиц отметил, что в 2020 году работа по развитию небанковского сегмента финансового рынка продолжится. Стоит задача усовершенствовать правовые условия деятельности некредитных финансовых организаций, а также создать правовые условия для развития новых финансовых институтов и инструментов в этом сегменте.

Как сообщил замглавы Нацбанка, для дальнейшего повышения экономической эффективности и развития инфраструктуры микрофинансирования ведется работа по урегулированию новых видов микрофинансирования с использованием финансовых технологий.

Так, Национальный банк разрабатывает нормативно-правовые акты в части: обеспечения правового регулирования деятельности сервисов онлайн-заимствования; наделения мобильных операторов правом предоставления небольших краткосрочных займов населению, определения особенности деятельности указанных организаций и контроля за такой деятельностью со стороны Нацбанка.

Ныне в Беларуси услуги мобильной связи оказывают три компании-оператора, работающих под брендами А1, МТС и life:). Общее количество абонентов сотовой связи в стране составляет около 11,5 миллиона.