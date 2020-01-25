Отдыхавшие на яхте туристы из Эстонии выловили в Атлантике полтонны наркотиков

Туристы из Эстонии 23 января во время прогулки на яхте в поисках дельфинов обнаружили в океане у берегов Тенерифе (Канарские острова) запечатанные коробки с наркотиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Postimees.

Фото: postimees.ee

По словам гражданина Эстонии Кристо Кеэпа, они обнаружили коробки в 2,4 км от гавани Сан-Мигель. Когда одну из коробок подняли на борт яхты и вскрыли, внутри оказался гашиш.

Капитан яхты сообщил о находке местной полиции, на место происшествия направили вертолет. По прибытии в порт всех туристов допросили.

Всего на месте обнаружения коробок было выловлено около полутонны наркотиков. Кеэп, который долгое время жил на Тенерифе и возил на яхте туристов, отметил, что в такую ситуацию он попал впервые.