Отдыхавшие на яхте туристы из Эстонии выловили в Атлантике полтонны наркотиков

/ Мир
Просмотров: 499

Туристы из Эстонии 23 января во время прогулки на яхте в поисках дельфинов обнаружили в океане у берегов Тенерифе (Канарские острова) запечатанные коробки с наркотиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Postimees.

Фото: postimees.ee

По словам гражданина Эстонии Кристо Кеэпа, они обнаружили коробки в 2,4 км от гавани Сан-Мигель. Когда одну из коробок подняли на борт яхты и вскрыли, внутри оказался гашиш.

Капитан яхты сообщил о находке местной полиции, на место происшествия направили вертолет. По прибытии в порт всех туристов допросили.

Всего на месте обнаружения коробок было выловлено около полутонны наркотиков. Кеэп, который долгое время жил на Тенерифе и возил на яхте туристов, отметил, что в такую ситуацию он попал впервые.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: туристы наркотики Персона: Кристо Кеэп Город: Тенерифе

Другие материалы на эту тему:

Генпрокуратура: пора создать «антинаркотическую коалицию»

Генпрокуратура: пора создать «антинаркотическую коалицию»

Наркоторговле нанесен удар: в Минске изъяли полтонны героина

Наркоторговле нанесен удар: в Минске изъяли полтонны героина

Люди в масках охраняют суд над 17 обвиняемыми в торговле наркотиками

Люди в масках охраняют суд над 17 обвиняемыми в торговле наркотиками

Хоккеистов «Юности» подозревают в незаконном обороте наркотиков

Хоккеистов «Юности» подозревают в незаконном обороте наркотиков