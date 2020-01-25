МАЗ представил в киевском аэропорту Борисполь перронные автобусы нового поколения

Минский автозавод выпустил перронный автобус нового поколения — «МАЗ 271». Впечатляющий своими размерами шаттл представили в киевском международном аэропорту Борисполь при участии генерального директора ОАО «МАЗ» Валерия Иванковича и главы аэропорта Павла Рябикина.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минского автозавода, в ближайшие полгода в Борисполь поставят еще пять единиц «МАЗ 271».

Новый автобус имеет силуэт в форме заточенного карандаша, широкую кабину с панорамным остеклением и двери по обоим бортам. Спереди нет зеркал заднего вида — вместо них используются экран и видеокамеры. Новинка пошла далеко вперед от своего предшественника — «МАЗ 171». Более того, ничего похожего на Минском автозаводе раньше не создавали.

Новый шаттл получился большим: длина — 14,48 метра, ширина — 3,19, а высота — 3,25. В салоне вмещается до 112 человек. Внутрь можно попасть через двустворчатые двери — по три с каждой стороны. При посадке срабатывает система книлинга и пол наклоняется. Также для людей с ограниченными возможностями предусмотрен трап. Посадка и высадка пассажиров происходит быстро.

Сидений для пассажиров всего восемь. При желании на заводе могут поставить дополнительные ряды, хотя сейчас аэропорты склоняются к стоячим местам. Мощный кондиционер охладит салон в жару и согреет в мороз. Для суровой погоды имеются отопители.

Автобус оснащен двигателем Daimler класса Евро-5 на 238 лошадиных сил, который идет в паре с автоматической коробкой передач Allison. Моторный отсек совмещен с кабиной водителя, а привод идет на передние колеса. Также при разработке шаттла широко использовали стеклопластик. Из него выполнены многие элементы.

Стоит отметить, что в целом украинский рынок стал вторым по величине для Минского автозавода. С 2005 года белорусский флагман поставил в эту страну 1.500 единиц пассажирской техники. Ежегодно регионы Украины закупают около 250 автобусов «МАЗ».