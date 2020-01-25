Власти КНР будут дезинфицировать все посылки из опасных регионов страны

Возможность передачи вируса через посылки пока никто не подтверждал — ни власти, ни AliExpress, ни китайская почта, сообщает tjournal.ru .

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Органы санитарного надзора проводят проверки багажа пассажиров, прилетевших из Юго-Восточной Азии. Проверяющие изымают пищевую животную продукцию без заводской упаковки и термической обработки, которая уничтожает вирусы.

Ученые делают акцент на передаче вируса через пищу, включая замороженную продукцию. По их словам, коронавирусы хорошо переносят заморозку, но некоторые специалисты не исключают заражения через предметы, которых касался больной человек.

Почтовая служба Китая пообещала в целях безопасности проводить дополнительную деизнфекцию любых отправлений, проходящих через Ухань, ставший источником заболевания, и другие города, охваченные инфекцией.

Представители российского AliExpress в комментарии TJ заявили, что слухи о передаче вируса через посылки ничем не подтверждены. Компания отметила, что активно сотрудничает с профильными ведомствами, чтобы избежать распространения заболевания.

Как сообщила пресс-служба AliExpress, «нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с контролирующими органами обеих стран.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил журналистам о невозможности заражения коронавирусом через купленные по почте предметы. Он отметил, что речь идет о респираторной инфекции, которая передается «в основном при чихании».

«Если я больной и чихнул на свою одежду, а вы дотронетесь, то такая вероятность есть. Но я в страшном сне не могу представить, что вы меня будете трогать. Но через одежду, нет. Это респираторная инфекция... Можно заразиться через посуду, но, в основном, заражение происходит при чихании», — пояснил Онищенко.

Напомним, по последним данным, в Китае от нового коронавируса 2019-nCoV погиб уже 41 человек. Общее число заразившихся выросло до 1287 человек.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Австралию, Малайзию и во Францию.