Число жертв нового коронавируса быстро растет

Коронавирус. Вопросы и ответы Что такое коронавирус nCoV? Это новый вирус из нескольких коронавирусов. Первые сообщения о возникновении кластера случаев поступили 31 декабря 2019 года и были доведены до сведения странового бюро ВОЗ в Китае. Все лица с подозрением на инфекцию, выявленные в ходе активного поиска случаев и анализа историй болезни, прошли лабораторную диагностику. Каковы симптомы и насколько тяжелым является это заболевание? Типичные симптомы — высокая температура, кашель и/или одышка, осложнение в виде пневмонии. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы, включая диарею. Непосредственной причиной смерти является прогрессирующая острая неконтролируемая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром). Существует ли вакцина и лечение против коронавируса? В настоящее время не существует никакой вакцины или конкретного лечения. Лечение является поддерживающим и зависит от клинического состояния пациента. Как можно заразиться коронавирусом? Вирус передается человеку от животных, а также от человека к человеку. Вирус передается между людьми, если имеется тесный контакт без средств защиты, например, при оказании инфицированному пациенту медицинской помощи без соблюдения строгих мер гигиены. Как сократить риск заражения респираторными вирусами, в том числе коронавирусом: избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;

сократите время пребывания в местах скопления людей;

мойте руки с мылом регулярно и тщательно, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;

применяйте средства для обеззараживания рук (гигиенические салфетки, бактерицидные гели);

промывайте полость носа и рта, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;

проветривайте, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку помещений, в которых находитесь;

защитные силы организма повышает здоровый образ жизни, соблюдение режима полноценного сна, питания и физической активности.