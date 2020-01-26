Число жертв нового коронавируса быстро растет

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Число умерших от нового коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. Только за сутки зафиксированы 15 смертей (всего на данный момент уже 56).

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Кроме количества уже умерших называется цифра заразившихся — 1975 (за сутки число заболевших увеличилось почти на 700), пишет bbc.com.

По информации Минздрава Беларуси, коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

Коронавирус. Вопросы и ответы

Что такое коронавирус nCoV?

Это новый вирус из нескольких коронавирусов. Первые сообщения о возникновении кластера случаев поступили 31 декабря 2019 года и были доведены до сведения странового бюро ВОЗ в Китае. Все лица с подозрением на инфекцию, выявленные в ходе активного поиска случаев и анализа историй болезни, прошли лабораторную диагностику.

Каковы симптомы и насколько тяжелым является это заболевание?

Типичные симптомы — высокая температура, кашель и/или одышка, осложнение в виде пневмонии. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы, включая диарею. Непосредственной причиной смерти является прогрессирующая острая неконтролируемая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром).

Существует ли вакцина и лечение против коронавируса?

В настоящее время не существует никакой вакцины или конкретного лечения. Лечение является поддерживающим и зависит от клинического состояния пациента.

Как можно заразиться коронавирусом?

Вирус передается человеку от животных, а также от человека к человеку. Вирус передается между людьми, если имеется тесный контакт без средств защиты, например, при оказании инфицированному пациенту медицинской помощи без соблюдения строгих мер гигиены.

Как сократить риск заражения респираторными вирусами, в том числе коронавирусом:

  • избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;
  • сократите время пребывания в местах скопления людей;
  • мойте руки с мылом регулярно и тщательно, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
  • применяйте средства для обеззараживания рук (гигиенические салфетки, бактерицидные гели);
  • промывайте полость носа и рта, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
  • проветривайте, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку помещений, в которых находитесь;
  • защитные силы организма повышает здоровый образ жизни, соблюдение режима полноценного сна, питания и физической активности.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV коронавирус Персона: Си Цзиньпин

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