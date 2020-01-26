Число жертв нового коронавируса быстро растет
Число умерших от нового коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. Только за сутки зафиксированы 15 смертей (всего на данный момент уже 56).
Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.
Кроме количества уже умерших называется цифра заразившихся — 1975 (за сутки число заболевших увеличилось почти на 700), пишет
По информации Минздрава Беларуси, коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.
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Коронавирус. Вопросы и ответы
Что такое коронавирус nCoV?
Это новый вирус из нескольких коронавирусов. Первые сообщения о возникновении кластера случаев поступили 31 декабря 2019 года и были доведены до сведения странового бюро ВОЗ в Китае. Все лица с подозрением на инфекцию, выявленные в ходе активного поиска случаев и анализа историй болезни, прошли лабораторную диагностику.
Каковы симптомы и насколько тяжелым является это заболевание?
Типичные симптомы — высокая температура, кашель и/или одышка, осложнение в виде пневмонии. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы, включая диарею. Непосредственной причиной смерти является прогрессирующая острая неконтролируемая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром).
Существует ли вакцина и лечение против коронавируса?
В настоящее время не существует никакой вакцины или конкретного лечения. Лечение является поддерживающим и зависит от клинического состояния пациента.
Как можно заразиться коронавирусом?
Вирус передается человеку от животных, а также от человека к человеку. Вирус передается между людьми, если имеется тесный контакт без средств защиты, например, при оказании инфицированному пациенту медицинской помощи без соблюдения строгих мер гигиены.
Как сократить риск заражения респираторными вирусами, в том числе коронавирусом: