Вудкрофт вновь нелицеприятно прошелся по своим игрокам

Болезнь хоккеистов минского «Динамо» под названием «равнодушие к поражениям» и близко не побеждена, заявил главный тренер команды Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции по окончании матча чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Игра состоялась 25 января в белорусской столице и завершилась победой гостей (3:1, после первого периода 0:1).

Фото ХК «Динамо-Минск»

По его словам, разница между двумя командами была в том, что «наша команда не реализовала большинство, а «Северсталь» в неравных составах действовала хорошо. Кроме того, их вратарь переиграл нашего вчистую. Это тоже момент, который сделал разницу».

Вудкрофт подчеркнул, что тренерский штаб ждет, когда стражи ворот «начнут пользоваться своими шансами», так как «возможности у них есть»: «Пока нет человека, который бы вошел в раздевалку и сказал бы: «Это мои ворота, я в них буду играть». Пока такого человека нет».

Кроме этого он назвал фактором, приведшим к поражению, неудачную игру в большинстве: «Два парня в большинстве могут быть на одной волне, а три — на другой. Бывает недопонимание друг друга, мы работаем над его устранением».

В регулярном сезоне «Динамо» осталось провести 11 встреч. В них команда может набрать 22 очка — на столько же она отстает от зоны плей-офф в Западной конференции.

Вудкрофт считает, что первая задача на сезон — обкатка и повышение уровня молодых хоккеистов — выполнена.

«Мы на 100% справились с задачей развития молодых игроков. Они получили много практики не только на льду, но и вне льда, и не только в тренажерном зале. Они увидели, что такое профессиональный уровень КХЛ, как здесь надо работать, выкладываться. Всем им это определенно пошло в плюс», — сказал канадец.

«Но в этой работе точку ставить рано, — подчеркнул он. — Мы продолжаем работать с молодыми игроками не только над их работоспособностью и мастерством, но и над их ментальностью. Они должны приходить на каток с мыслью о том, что завтра они должны быть лучше, чем сегодня. Мы пытаемся заложить в них эту привычку, эту культуру профессиональных хоккеистов».

«Мы целый год работали над этим, и у нас еще есть матчи до конца сезона. Мы продолжим им это прививать», — заявил Вудкрофт.

«Динамо» занимает последнее 12-е место в Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче (9 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 29 поражений в основное время, по 5 в овертайме и по буллитам, разница шайб 108-182).

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