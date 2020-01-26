Еще две организации присоединились к оргкомитету Всебелорусского конгресса за независимость

К оргкомитету Всебелорусского конгресса за независимость присоединились еще две организации.

Так, на заседании оргкомитета 23 января подтверждено участие в подготовке конгресса Консервативно-христианской партии-БНФ и движения солидарности «Разам».

Как сообщил БелаПАН председатель оргкомитета конгресса Игорь Рынкевич, в состав оргкомитета вошла гражданская инициатива «Рада белорусской интеллигенции», а вот Партия «Зеленые» приняла решение направить наблюдателя, а через две недели рассмотрит возможность также стать соорганизатором форума.

Председатель совета международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» Нина Шидловская ушла с позиции сопредседателя оргкомитета из-за болезни, при этом объединение останется среди организаторов конгресса.

Сопредседателями оргкомитета были избраны лидер «Рады белорусской интеллигенции» Владимир Колас и сопредседатель движения «Разам» Алена Толстая. Остальные сопредседатели — Алена Анисим, Игорь Рынкевич, Павел Северинец.

Члены оргкомитета не исключили возможности участия определенных представителей белорусских властей на конгрессе, а демократических лидеров на Всебелорусском народном собрании.

Также международный секретарь оргкомитета Елена Крушевская на заседании сообщила, что запланирована встреча с российскими представителями Гражданского форума «ЕС-РФ», ряд встреч с послами стран ЕС в Беларуси.

Были определены квоты представительства делегатов на конгресс. Политические партии, республиканские общественные объединения, имеющие более 1.000 членов, выдвигают по 40 делегатов, другие объединения, в том числе незарегистрированные — 20 делегатов, собрания граждан и инициативы смогут выдвинуть одного делегата от каждых десяти человек. Оргкомитет в ближайшие дни планирует обратиться к белорусскому народу с призывом участия в конгрессе.

Всебелорусский конгресс за независимость планируется провести 15 марта 2020 года. Планируется, что это будет не столько съезд политических партий, сколько большое собрание представителей широких кругов белорусского народа. Ожидается участие до 500 делегатов.