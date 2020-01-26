В Минске и Витебске обновлены температурные рекорды 30-летней давности

Температурные рекорды дня обновлены 25 января в Минске, Витебске, Могилеве и еще на 14 метеостанциях четырех из шести областей (исключение составили Брестская и Гомельская).

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в столице и Витебске перекрыты максимумы 30-летней давности (плюс 4,8 градуса против 4,4 и плюс 4 против 3,8 соответственно), в Могилеве — рекорд 2002 года (5 против 3,9).

Теплее всего было в Березино, Ошмянах и Лиде — 5,3 градуса выше нуля. Для первых двух городов это рекорд (прежние экстремумы — 5,2 и 5 в 1990 году). Максимум дня для всей страны за весь период метеонаблюдений — 7,5 градуса 25 января 2002 года в Лельчицах.

Накануне, 24 января, рекорды дня обновились на 10 метеостанциях: восьми (из 11) в Витебской области, одной — в Минской и одной — в Могилевской. В Витебске был перекрыт экстремум 18-летней давности (3,4 против 3,3 градуса тепла).

В целом девять из 25 дней января были с рекордами тепла. Всего их зафиксировано 76. В декабре прошлого года рекорды фиксировались 11 дней.

В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, теплая не по сезону погода сохранится.