Пропавший в Минске ребенок найден

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В Минске хэппи-эндом завершились поиски девятилетнего Виталия Неверко, который накануне ушел с территории торгового дома «Ждановичи» и пропал.


В Лидском районе пропал молодой мужчина

Мальчика в салоне своего автобуса обнаружил водитель. Он позвонил в милицию и сообщил, что, приехав на конечную остановку, обратил внимание на одинокого мальчика, который находился в салоне.

Как выяснилось, ребенок целый день прокатался в автобусе. В настоящее время Виталик находится в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что в Анапе был найден пятилетний Михаэль Якимчик, которого искали 2,5 месяца, а из Толочинского социально-педагогического центра пропала 15-летняя Мария Кирикович.
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Тэги: пропал человек дети Персона: Виталий Неверко Город: Ждановичи

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