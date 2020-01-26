Пропавший в Минске ребенок найден

В Минске хэппи-эндом завершились поиски девятилетнего Виталия Неверко, который накануне ушел с территории торгового дома «Ждановичи» и пропал.

Мальчика в салоне своего автобуса обнаружил водитель. Он позвонил в милицию и сообщил, что, приехав на конечную остановку, обратил внимание на одинокого мальчика, который находился в салоне.

Как выяснилось, ребенок целый день прокатался в автобусе. В настоящее время Виталик находится в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что в Анапе был найден пятилетний Михаэль Якимчик, которого искали 2,5 месяца, а из Толочинского социально-педагогического центра пропала 15-летняя Мария Кирикович.