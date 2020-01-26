Норвежцы выиграли бронзу ЧЕ по гандболу

Бронза мужского чемпионата Европы по гандболу отправляется на родину викингов. Это стало известно по завершению матча за 3-е место.

Сборная Норвегии уверенно переиграла команду Словении — 28:20 (12:9).

Фото NORhandball

Отметим, что поединке за 5-е место Германия взяла верх над Португалией — 29:27 (14:13).

Сегодня будет разыграно золото континентального первенства, в борьбе за которое сойдутся сборные Испании и Хорватии (начало в 18:30 по минскому времени). Напомним, с финалистами на этом чемпионате играла сборная Беларуси. В предварительном раунде мы уступили балканцам — 23:31, а в основном пиренейцам — 28:37.