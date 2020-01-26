Саснович вышла в третий круг парного разряда Australian open

Белорусско-словацкий дуэт Александра Саснович/Виктория Кужмова продолжает успешно выступать на Australian open.

Во втором круге женского парного разряда первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии — они одолели казахстанский тандем Елена Рыбакина/Зарина Дияс.

Для выхода в третий раунд белоруске и словачке понадобились два сета — 6:4, 7:5.

Их следующими соперницами будут Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия).