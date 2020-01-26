Медики назвали лучший народный аналог виагры

Медики считают, что не все препараты для «мужского здоровья» одинаково полезны, так содержат в себе разные химические соединения.

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Они предлагают обратиться к народным средствам, в частности, ввести в свой рацион блюда из медовой тыквы, пишет med-heal.ru .

Специалисты напоминают, что на «мужскую силу» особое влияние оказывает уровень тестостерона в организме, снижение которого и приводит к ряду неприятных проблем интимного характера.

В медовой тыкве, отмечается, как раз и содержатся вещества, оказывающие положительное влияние на уровень мужского гормона, повышая фертильность и улучшая сексуальное здоровье.

Также вещества, которыми богата медовая тыква, помогают предотвратить выпадение волос и улучшить функцию предстательной железы. Это становится возможным благодаря наличию в медовой тыкве каротиноидов, ниацина, кальция, магния, фосфора, а также антиоксидантам, предотвращающим развитие клеточного окисления.

Употребление в пищу блюд из этого овоща помогает и при других недугах.

Медовая тыква богата содержанием цинка, что играет не малую роль в укреплении структуры костей и предупреждения развития остеопороза.

А наличие мочегонного эффекта способствует очищению организма от токсинов, улучшая при этом работу почек и кровеносной системы.

Ранее в комментарии для Naviny.by сексолог Дмитрий Капустин отмечал, что для лечения проблем с эрекцией мужчина может использовать любые, но обязательно безопасные для здоровья средства.

«Человек может принимать те средства, в которые верит. Кто-то поддерживает себя, употребляя литры сметаны, кто-то ест лук-порей, а кто-то орехи. Помогает — и хорошо. Афродизиаков огромное множество. Если человек утверждает, что ему это помогает, значит, так и есть. Если человек ест эти продукты для того, чтобы лучше прыгать в высоту — прыгает, чтобы заниматься сексом — будет им заниматься, чтобы сдать экзамен — сдаст экзамен. Главное — верить. Сила внушения от веры велика», — считает сексолог.

Те же, кто не верит, например, в чудодейственную силу корня сельдерея, тот от его употребления особого эффекта и не получит, отмечает эксперт.

Однако если народные средства не помогают — значит надо обращаться к врачу, подчеркивает Дмитрий Капустин: «Мы не против употребления различных продуктов в разумных объемах. Однако если афродизиак не дает нужного эффекта, и проблема в сексуальных отношениях остается, необходимо обращаться к специалисту. Вы же идете к врачу, если у вас, например, проблемы с легкими».

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