Китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса

Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета.

Как передает агентство РБК со ссылкой на «Синьхуа», на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили врачи.

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.

На фоне распространения эпидемии в 25 регионах Китая ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти страны также закрыли десять городов и часть Великой Китайской стены.

Для китайских студентов, которые будут возвращаться после зимних каникул в Беларусь, организуют медицинское наблюдение. Об этом журналистам сообщила заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. По ее словам, работа отечественных специалистов направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.