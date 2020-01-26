Первая партия норвежской нефти прибыла в Новополоцк

Первая партия норвежской нефти прибыла в Беларусь.

Норвежский танкер «Брейвикен». Фото из открытых источников.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе концерна «Белнефтехим», состав с нефтью утром 26 января прибыл на железнодорожную станцию Новополоцк. После формальностей, связанных с оформлением необходимых документов, нефть начала поступать на ОАО «Нафтан», пояснили в концерне.

Ранее «Белнефтехим» сообщал, что в Норвегии будет закуплено 80 тыс. тонн нефти. Ее доставили в терминал компании «Клайпедос нафта» танкером «Брейвикен». Здесь нефть перегружается в железнодорожные цистерны и транспортируется до белорусской границы составами Литовских железных дорог (ЛЖД).

Представитель ЛЖД Томас Дигайтис сообщал, что перевозка нефти по железной дороге до белорусской границы будет осуществляться около двух недель — до 90 вагонов в день.

Поручение оперативно обеспечить поставку нефти из альтернативных источников дал Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщала пресс-служба президента. Президент заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу. По словам Лукашенко, в РФ нужно закупать 30-40% нефти, остальное — у других продавцов.

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти из-за разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы «Сафмар» близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе ожидается 750 тыс. тонн нефти, что составляет около половины сложившегося в последние годы месячного объема переработки.

Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Ранее экспорт нефтепродуктов и собственной нефти был временно остановлен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке. 21 января, по сообщению «Белнефтехима», экспорт нефтепродуктов возобновился.