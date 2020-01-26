В Красноярске борец за духовные скрепы взят с поличным за совращение подростков

В Красноярске сотрудники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии накрыли порностудию с несовершеннолетними актрисами. Одним из ее создателей оказался известный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла.

Скриншот из видео оперативной съемки.

Как сообщает bloknot.ru со ссылкой на ГУ МВД, росгвардейцы задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации производства порнографии с участием девушек 15-18 лет. Оба порнобарона арестованы, при этом один их них, как сообщают СМИ, оказался известным общественным деятелем.

Бордель находился в квартире обычного жилого дома, силовики накрыли притон в момент очередных съемок.

По сообщению полиции, «установлены 10 девушек, принимавшие участия в съемках, среди них были и несовершеннолетние (15-18 лет).

МВД имен не называет. Однако, «Новая газета» сообщила, что один из двух арестованных — общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин. Он также является основателем и директором по развитию центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Это крупная организация, которая работает по всей стране.

В аккаунте Facebook Мишина среди пяти тысяч друзей — чуть ли не все присутствующие в соцсети красноярские политики, журналисты, активисты. В Facebook Мишина и на сайте центра — десятки грамот и благодарственных писем лично Мишину и «Енисею».

По данным полиции, 47-летнему Мишину вменена в вину половая связь с несовершеннолетней (2004 г.р.) – это главная статья обвинения.

Второму задержанному 38 лет, ему инкриминировано «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»: он снимал порноролики с девушкой 2003 г.р. с сентября по октябрь 2019 года по месту своего жительства и в арендованной квартире. А сейчас обоих «взяли с поличным», как говорят в ГУ МВД — «в обнаженном виде и с девушками». Изъяты 28 сотовых телефонов, веб-камеры, флеш-карты, компьютерная техника.

Также «следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел».