Благодаря водителю автобуса пропавший накануне девятилетний минчанин найден
В Татьянин день, 25 января, в Минске пропал девятилетний Виталий Неверко. Как
Информацию о пропавшем ребенке распространило Центральное РУВД столицы — днем в субботу Виталий покинул территорию торгового дома «Ждановичи» и бесследно исчез.
В течение часа после сообщения о розыске в минскую милицию позвонил водитель автобуса. Приехав на конечную остановку, он обратил внимание на мальчика, который сидел в автобусе в одиночестве. Вскоре за пропавшим приехали сотрудники милиции, которые забрали ребенка и передали матери. Выяснилось, что Виталий целый день катался в автобусе.