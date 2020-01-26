Благодаря водителю автобуса пропавший накануне девятилетний минчанин найден

В Татьянин день, 25 января, в Минске пропал девятилетний Виталий Неверко. Как сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, мальчик багополучно нашелся.

Виталий Неверко.

Информацию о пропавшем ребенке распространило Центральное РУВД столицы — днем в субботу Виталий покинул территорию торгового дома «Ждановичи» и бесследно исчез.

В течение часа после сообщения о розыске в минскую милицию позвонил водитель автобуса. Приехав на конечную остановку, он обратил внимание на мальчика, который сидел в автобусе в одиночестве. Вскоре за пропавшим приехали сотрудники милиции, которые забрали ребенка и передали матери. Выяснилось, что Виталий целый день катался в автобусе.