Apple обещает выпустить дешевый «iPhone SE 2» — уже в марте

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Уже в марте 2020 года Apple может представить бюджетный смартфон с 4,7-дюймовым экраном, внешне напоминающий iPhone 8, но имеющий современную аппаратную начинку.

Технологическими партнерами американской корпорации выступят китайские производители Foxconn, Wistron и Pegatron, которые займутся сборкой смартфонов. Как сообщает rg.ru со ссылкой на Bloomberg, преемник iPhone SE 2 получит обычный дактилоскопический сканер Touch ID вместо системы распознавания по лицу Face ID, однако процессор в него установят новейший — Apple A13 Bionic.

Напомним, что iPhone 8, на который может стать похожим новый бюджетник Apple, имеет заметные отступы по краям экрана сверху и снизу, в то время как все смартфоны яблочной компании, начиная с модели iPhone X, комплектуются безрамочными экранами.

Более дешевый iPhone, который, как сообщалось ранее, будет стоить около 400 долларов США, поможет компании конкурировать на развивающихся рынках, таких как индийский, считают эксперты.
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Тэги: Apple бюджетный смартфон

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