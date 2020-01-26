Видеофакт. Полярники поздравили коллег с Днем белорусской науки

Участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции встретили отмечаемый 26 января День национальной науки среди белоснежной равнины шестого континента.

Фото: nasb.gov.by

Белорусская наука, подтвердил в поздравлении своих коллег с берегов Антарктиды известный полярник и глава экспедиции Алексей Гайдашов, вписала немало значимых страниц «в историю мирового прогресса. Но время ставит перед нами новые задачи, и наука должна быть готова к их реализации», — говорится в телеграмме экспедиции.

Ученый напомнил, что в этом году отмечается 200-летие открытия Антарктиды и исследователям во время длительной экспедиции предстоит проверка на «полярную зрелость»: достойно пройти первый этап на одобрение статуса консультативной стороны Договора об Антарктике, начать реализацию первой в истории Беларуси круглогодичной зимовки, утвердить очередной пятилетний этап национальной полярной программы.

«Реализация проектов такого масштаба под силу только стране, которая проводит последовательную политику мира и согласия, заботится о перспективе своего динамичного развития и прогресса, имеет богатый научный потенциал и трудолюбивый народ», — констатировал Гайдашов, сообщив, что в эти дни на флагштоках станции был поднят государственный флаг страны и флаг Национальной академии наук. Присоединились к поздравлениям и коллеги с российской станции «Прогресс» и болгарской станции «Св. Клемента Охридского».

Кстати, силами белорусских полярников уже выполнены тысячи измерений природных параметров по подпрограмме «Мониторинг полярных районов Земли» государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы. Реализовано два крупных международных проекта: белорусско-российский по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей и белорусско-финский, в ходе которого ученые исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов.

Выполнялась полярниками и факультативная научная программа Института физиологии НАН РБ «Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях».