Еще не Латвия, но уже не Украина. Беларусь поднялась в «Индексе восприятия коррупции»

Беларусь улучшила свои показатели за 2019 год в «Индексе восприятия коррупции» (ИВК), который ежегодно публикует международная организация Transparency International.

Фото: culture.ru

Как передает БелаПАН , страна набрала 45 баллов и поднялась с 70-го на 66-е место, разделив его с Черногорией, Сенегалом и Аргентиной. В прошлогоднем индексе страна опустилась с 68-го на 70-е место.

Первое место в рейтинге занимают Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов). Вторая позиция в списке отсутствует, на третьей — Финляндия (86). В десятке лучших также Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов); Норвегия (84), Нидерланды (82), Люксембург и Германия (по 80).

Замыкают рейтинг Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13). В десятке аутсайдеров также Йемен (15); Афганистан, Судан, Экваториальная Гвинея, Венесуэла (по 16); Северная Корея (17), Гвинея-Бисау (18).

Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Литвы (35-е место; 60 баллов), далее следуют: Польша (41; 58), Латвия (44; 56), Украина (126; 30) и Россия (137-е место; 28 баллов).

«Согласно индексу восприятия коррупции за 2019 год, более двух третей стран, а также многие из наиболее развитых стран мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют признаки отката в своих усилиях по борьбе с коррупцией, – говорится в сообщении Transparency International. – Анализ результатов показывает, что страны, в которых выборы и финансирование политических партий открыты для чрезмерного влияния со стороны заинтересованных кругов, в меньшей степени способны бороться с коррупцией».

«Отсутствие реального прогресса в борьбе с коррупцией в большинстве стран вызывает разочарование и оказывает глубокое негативное влияние на граждан по всему миру, – заявила управляющий директор Transparency International Патриция Морейра. – Чтобы иметь хоть какой-то шанс покончить с коррупцией и улучшить жизнь людей, мы должны разорвать связь между политикой и большими деньгами. Все граждане должны быть представлены в процессе принятия решений».

В числе рекомендаций международной организации правительствам по снижению коррупции и восстановления доверия к политике – контроль политического финансирования для предотвращения оборота больших денег и влияния на политику, регулирование лоббистской деятельности, содействие открытому доступу к принятию решений, укрепление целостности выборов, предотвращение и пресечение кампаний по дезинформации; расширение прав и возможностей граждан и защита общественных активистов и журналистов; усиление системы сдержек и противовесов и содействие принципу разделения властей.

В «Индексе восприятия коррупции» странам присваивают баллы (0 — серьезно коррумпировано, 100 — полное отсутствие коррупции) и ранжируют их согласно восприятию уровня коррупции в государственном секторе страны с позиции предпринимателей и экспертов. Это сводный индекс, объединяющий 13 исследований и оценок коррупции, составленных различными авторитетными организациями, в том числе Всемирным банком и правозащитной организацией Freedom House.