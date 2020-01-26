Кот задушил в коляске девятимесячного ребенка

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячного младенца. Девочку без признаков жизни нашла в коляске мать, сообщает портал nashemisto.dp.ua со ссылкой на ТСН.

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По словам женщины, она уложила ребенка спать в детскую коляску, а сама пошла в дом. Когда вышла на улицу и заглянула в коляску, то оттуда выпрыгнул домашний кот и убежал. Мать бросилась к дочери, но ребенок не дышал.

Женщина вызвала фельдшера, а та — скорую.

«Мы застали ребенка в стадии клинической смерти. Приехала скорая, сразу я пришла. Мы не смогли, сразу наступила биологическая смерть. Где-то 30-40 минут мы проводили реанимацию», — вспоминает медик.

По факту случившегося открыли уголовное производство, но в полиции рассматривают только одну версию — несчастный случай.

«Труп ребенка направлен на экспертизу. Предварительно диагноз — это механическая асфиксия. Мама указывает, что животное легло и уснула на голове у ребенка», — говорит начальник Липовецкого отдела полиции Павел Дармограй.

Ветеринар Иван Левинский рассказывает, что все зависит от того, как ребенок был запеленан. Девочка могла задохнуться из-за отека от сильной аллергии на шерсть. Впрочем, родственники это отрицают. Мол, Саша с котом постоянно играла.

По словам бабушки, у Снежаны и Александра — это единственный ребенок. У матери была сложная беременность и тяжелые роды.

Соседи потрясены, сочувствует родителям все село. Возле 22-летней матери, которая находится в состоянии шока, постоянно дежурит местная фельдшер.