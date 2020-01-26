В Москве сразу после службы в храме скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В воскресенье, 26 января, СМИ сообщили о кончине известного российского священника отца Всеволода Чаплина, протоиерея, занимавшего с 2009 по 2015 год пост председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата.

Фото: primechaniya.ru

Чаплин умер на 52-м году жизни. Как сообщают прихожане его храма, церкви Феодора Студита, смерть наступила внезапно, после окончания службы. Чаплин сидел на лавочке и вдруг упал.

Через 15 минут прибыла вызванная скорая помощь, но отец Всеволод был уже мертв.

В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот уже подтвердили факт смерти Всеволода Чаплина.