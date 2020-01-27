В Администрации президента задумались о серьезной модернизации партийной системы

«Сегодня многие говорят о том, что потенциал политических партий используется не в полной мере, и вполне возможно, нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы», — такое заявление сделал заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич, курирующий идеологию и работу СМИ.

«То, что в период электоральной кампании мы наблюдаем некое оживление в работе политических партий и структур, с моей точки зрения, к этому необходимо относиться абсолютно нормально. По большому счету, это их основная задача — бороться за власть. Другой вопрос, что в межвыборный период многие из них себя практически не проявляют, либо их идеологическая платформа не находит живой отклик и поддержку у наших людей. Отсюда и низкие рейтинги в глазах избирателей», — сказал Кунцевич в программе «Контуры» телеканала ОНТ 26 января.

По его мнению, способы модернизации партийной системы должны обсуждаться на парламентских и экспертных площадках.

Кроме того, заявил идеолог, «очень важно осознавать, что независимость страны отстаивают не на площадях и митингах, а, к примеру, в поле за штурвалом комбайна, в заводском цеху, у станка, у школьной доски, одним словом, через созидание и труд, что уже неоднократно подчеркивал глава нашего государства».