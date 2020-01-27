Будьте внимательны и осторожны! На понедельник объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в понедельник, 27 января.

На территорию Беларуси продолжит поступать неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Будет преобладать облачная погода.

На большей части республики выпадут осадки (мокрый снег и дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха 0..+4°C:

Брест +2..+4°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно +1..+3°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.