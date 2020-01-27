В авиакатастрофе погиб легенда мирового баскетбола Коби Брайант

Легенда мирового баскетбола Коби Брайант, защищавший цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США, погиб накануне в авиакатастрофе.

The game has lost a real champion. Our thoughts & prayers go out to the Bryant family & the families of those lost today. pic.twitter.com/LLLBMJCUUm — USA Basketball (@usabasketball) January 26, 2020

Как сообщается, трагедия произошла недалеко от Лос-Анджелеса. Вертолет, на борту которого находился Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек, потерпел крушение в холмах пригорода Калабасаса.

Специалисты выясняют причины ЧП. Пока известно лишь то, что никто не выжил.

Многие известные люди из самых разных профессий с горечью отреагировали на трагедию, среди них Дональд Трамп, Барак Обама, Майк Джоржан, Александр Овечкин, Мария Шарапова, Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду.

Коби Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне 2007/2008 он был признан самым полезным игроком регулярного чемпионата, а в сезоне 2009/2010 — финальной серии.

18 раз он участвовал в Матче всех звезд НБА, в четырех из которых становился самым полезным.

На данный момент Брайант занимает четвертое место в истории лучшей баскетбольной лиги планеты по количеству набранных за карьеру очков — 33643 в 1346 матчах. По этому показателю выше него находятся лишь Карим Абдул-Джаббар (38387/1560), Карл Мэлоун (36928/1476), Леброн Джеймс (33655/1242).

Он второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл (больше только у Уилта Чемберлена — 100).

В коллекции его наград два олимпийских золота (Пекин-2008 и Лондон-2012).