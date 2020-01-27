На пожаре под Минском погибли два человека

Трагедия произошла в деревне Щитомиричи (Минский район) накануне вечером, сообщили в дежурной части МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

Также в столичном регионе была зафиксирована еще одна гибель на пожаре — в деревне Стеберяки (Вилейский район). Все погибшие — мужчины.

Всего за минувшие дежурные сутки произошло 14 пожаров, на которых погибли шесть человек. Кроме выше указанных населенных пунктов, беда пришла в дома в Браславском, Ляховичском и Шумилинском районах.

С начала года было зарегистрировано 380 пожаров (за аналогичный период минувшего года — 424), на которых погибли 70 человек (55).