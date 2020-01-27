На пожаре под Минском погибли два человека
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Трагедия произошла в деревне Щитомиричи (Минский район) накануне вечером, сообщили в дежурной части МЧС.
Также в столичном регионе была зафиксирована еще одна гибель на пожаре — в деревне Стеберяки (Вилейский район). Все погибшие — мужчины.
Всего за минувшие дежурные сутки произошло 14 пожаров, на которых погибли шесть человек. Кроме выше указанных населенных пунктов, беда пришла в дома в Браславском, Ляховичском и Шумилинском районах.
С начала года было зарегистрировано 380 пожаров (за аналогичный период минувшего года — 424), на которых погибли 70 человек (55).