В ходе церемонии вручения престижной премии Grammy была названа «Лучшая песня года».

Золотой граммофон в этой номинации получила Билли Айлиш. Лучшей призвана ее композиция Bad Guy.

Клип на эту песню, появившийся в сети 29 марта 2019 года уже собрал более 734,1 млн просмотров.

Айлиш обошла Лиззо (Truth Hurts), Леди Гагу (Always Remember Us This Way), Тани Такер (Bring My Flowers Now), H.E.R. (Hard Place), Тейлор Свифт (Lover), Лану Дель Рей (Norman F***ing Rockwell) и Льюиса Капальди (Someone You Loved).