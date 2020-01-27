«Умер раньше тех, кому грозил он смертью лютой». Шнуров написал стебную оду на смерть протоиерея Чаплина

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не обошел стороной смерть известного российского священника, протоиерея Всеволода Чаплина.

И это понятно, так как между музыкантом и церковником была взаимная «любовь».

Как-то в одном из интервью Чаплин предупредил Шнурова, что если тот не прекратит материться со сцены, то «он точно будет в аду».

Вот что написал певец-бунтарь (внимание, присутствует ненормативная лексика):

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