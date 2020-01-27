«Умер раньше тех, кому грозил он смертью лютой». Шнуров написал стебную оду на смерть протоиерея Чаплина

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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не обошел стороной смерть известного российского священника, протоиерея Всеволода Чаплина.

И это понятно, так как между музыкантом и церковником была взаимная «любовь».

Как-то в одном из интервью Чаплин предупредил Шнурова, что если тот не прекратит материться со сцены, то «он точно будет в аду».

Вот что написал певец-бунтарь (внимание, присутствует ненормативная лексика):

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призвал господь к себе раба, С фамилией комичной Чаплин. Закончилась его судьба, И время вытекло до капли. Желал расправ, где видел грех, И угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, Но умер всё же раньше тех, Кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, Почтят его в тиши минутой, И дальше побегут грешить. Теперь глашатай пиздеца Кто, вместо Чаплина? Другой? Он сможет сварочной дугой Метафор зажигать сердца? Да, он ушёл, не попрощался. Был, был, а вот уже и нет. Короче, вызвало начальство, К себе в небесный кабинет.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

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Тэги: религия Персона: Сергей Шнуров Всеволод Чаплин

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