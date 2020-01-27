20 лет колонии грозит задержанному в Москве белорусу

Большой срок заключения грозит 37-летнему белорусу, задержанному в российской столице.

По информации пресс-службы МВД РФ, сотрудники линейного отдела на станции Москва — Ленинградская задержали и доставили в дежурную часть безработного 37-летнего гражданина Беларуси.

«В ходе личного досмотра… у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, содержимым пакета оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около килограмма», — говорится в сообщении правоохранителей.

Белорус пояснил, что прибыл в Москву для поиска работы. Не сумев устроиться водителем, он решил подработать курьером по доставке «некоего груза». За это ему обещали около 50 тыс. российских рублей в неделю.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают очень строгое наказание: «наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы».

Накануне Нового года сообщалось, что в Минске была изъята партия героина весом около 550 килограммов. Это самая крупная партия данного наркотика в истории независимой Беларуси. Стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 50 млн евро. Из нее можно было бы изготовить 2,5 млн разовых доз.